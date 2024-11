... pour profiter d'une meilleure image.ALLMLa PS5 Pro est compatible avec la technologie Auto Low Latency Mode (ALLM), qui permet à votre téléviseur de détecter automatiquement lorsqu’un appareil comme une console de jeu est connecté et d’ajuster ses paramètres pour réduire au minimum la latence, ce qui est important pour le gaming.VRRCe mode permet au jeu de s’adapter automatiquement au taux de rafraîchissement de l’écran, ce qui améliore la fluidité et la précision de l’image.Bref, 2 technos présentes sur moniteurs PC depuis 2021. Il est important de vérifier la compatibilité des jeux et d’avoir un écran compatible avec HDMI 2.1 pour en profiter pleinement.Il est dit qu'il y a beaucoup trop de conditions pour vraiment justifier l'achat.Le Ray Tracing est bien optimisé mais pas partout.Une fonctionnalité d'amélioration d'images est présente mais n'a pas d'effet escompté (pour l'instant)Bref, ceux qui la veulent peuvent bien sûr, mais ce n'est pas une révolution. La PS5 Pro n'est pas un Game Changer.

