Jeux Video

(en haut l'original, en dessous le remaster)Bon bah voilà quoi. Certes, les différences sont moins importantes sur PC qu'entre les versions PS4 Pro et PS5, et clairement insuffisantes même pour 10 balles vu que hier encore, il y avait davantage de joueurs sur l'original que la refonte.C'est l'un des plus mauvais départ sur Steam chez PlayStation, en deçà même de Until Dawn Remastered.Prochain : Spider-Man 2 le 31 janvier 2025.