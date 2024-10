Jeux Video

- Le leaker PH Brazil a dit que c'était pour "très bientôt" et pense qu'une annonce officielle pourrait tomber lundi ou mardi.- Pyoro qui se met en PV et change sa bannière en mettant "l'Alarmo" et de "gros yeux" à la place de son pseudo.Rappelons aussi que la conférence aux investisseurs aura lieu le 5 novembre, et qu'à un moment, va bien falloir donner des perspectives fiscales.(On prend aussi en compte qu'à part Prime 4, qui risque d'être cross-gen, il ne reste que 2 jeux first-party officiellement annoncés sur Switch : Mario & Luigi 6 et DKC Remaster en janvier)