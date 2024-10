Alors ce n'est pas la méthode miracle mais c'est sûr que ça va limiter un peu les modèles japonais à 10.000€ sur ebay.Les précos ont ouverts aujourd'hui au Japon et vont reposer sur 4 points :- Obligation de passer par le PS Store JP.- Obligation de posséder un compte PSN créé au Japon.- Obligation que le compte en question ait déjà été utilisé pendant minimum 30h sur PS5 ou PS4 durant les 7 derniers mois.- Si la demande dépasse l'offre, ce sera loterie, encore une fois uniquement pour ceux qui répondront à l'intégralité des 3 points du dessus.Perso, je trouve l'idée bonne et encore à creuser.La prochaine fois, tu mets l'obligation de comptes à 100h sur les 6 derniers mois, en dévoilant bien évidemment la condition à l'ouverture même des précommandes, ça va de suite dégager les petits enculés uniquement là pour faire de la plus-value.

posted the 10/01/2024 at 11:49 AM by shanks