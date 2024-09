En gros pour la prochaine génération vous préféreriez que les prochaines gen sortent en 2026 ou 2028. J'inclus les deux.

Meme si rumeurs parlent de 2026 pour la xbox next gen sorte en 2026 et la PS6 semble être 2028.

La Switch aura une gen de 8 ans par ex.



Si les 2 sortent en 2026, ça serait limite une vaste blague tellement on a rien vu. 2028 laisserai un peu de temps, surtout si le cross gen dure mini 2 ans.