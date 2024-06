Jeux Video

Tom Henderson vient de balancer un rapport Esquire sur les coûts de diffusion d'un trailer durant le Summer Game Fest (et les Game Awards) :



- 250.000$ la minute

- 350.000$ pour 1mn30

- 450.000$ pour 2mn

- 550.000$ pour 2mn30



A partir de là, on comprend pourquoi :



- On se tape que des petits trailers avec Geoff

- Pourquoi c'est surtout de la CG (juste pour marqué le coup en annonce)

- Pourquoi y a de moins en moins d'indés

- Pourquoi Geoff fait fermer sa gueule aux intervenants (hors copain Kojima) après 30 secondes de discours. "Mec tu viens de me niquer l'équivalent de 125.000$ potentiels donc dégage maintenant."