Faut m’expliquer cette grosse contradiction en ce moment dans le monde du JV



D’un côté, j’entends que les AAA commence à saouler les joueurs ! Bon ce n’est pas faux d’un côté, faut dire qu’il y a que des suites et peu de nouveautés car les coûts de développement explosent ! Personnellement je ne joue plus trop à des triples AAA. Les derniers en datent que j’ai fait et que j’ai kiffé c’était Elden Ring et SW Jedi Fallen Order. J’ai plus de plaisir de faire des jeux comme Soulstice que je fais en ce moment ou Visage. Après les triples AAA j’ai plus l’impression qu’ils se foirent et les développeurs veulent mettre l’accent dessus ? Avec les GAAS que je vais renommer les GAZ car au finale c’est plus des pets foireux que autre chose. Seul Fortnite, ou encore Helldivers 2 fonctionne et même XDefiant contre toute attente !



D’un autre côté j’entends que les jeux indé ou AA sont l’avenir et même qu’ils sont mieux que certains AAA et pourtant les gros éditeurs préfèrent faire des AAA ou GAZ qui sont sûr de rapporter de l’argent ?!



Si je suis toute la logique finalement, aucun AAA n’est rentable ! Vu les coûts monstrueux de dév explosent ?! Faut limite que le jeu se vendent aussi bien que Elden Ring ou encore Spider Man 2 sur PS5. Touts les jeux Microsoft aussi à cause du Gamepass ne sont pas rentables. Et l’industrie veut se concentrer sur le AAA ?



Je pense personnellement que déjà si les coûts marketing étaient beaucoup moins importants des jeux comme Immortals of Aveum aurait mieux fonctionner, il faut que les éditeurs fassent du marketing intelligent sans gaspiller des millions de dollars ! Je ne sais pas quand ils comprendront ! Surement à la prochaine crise du JV.



Pour moi encore une fois et ce n’est que mon avis, certains AA peuvent cartonner et générer plus d’argent qu’un AAA déjà quand tu vois par exemple Lethal Compagny, avec un budget pas bien haut, le dév a dû gagner des milliers de dollars ! Encore ce n’est qu’un exemple !



J’aimerai avoir vos avis sur le sujet