Dans les prochaines années ? Je vais me limiter à ces deux là, car Nintendo est le moins susceptible de le devenir.



Quand je dis full multiplateforme, je veux dire tous les jeux Microsoft et/ou Sony sur toute les consoles en plus du PC.



On peut se poser la question avec les coûts de développement des AAA qui montent en flèche. Les jeux à 300 millions de Dollars ne sont plus rare.



Si oui, vous voyez cela pour cette gen, ou sur le long terme ?

Ou alors ils resteront comme actuellement, uniquement sur PC et console du constructeur, à deux ou trois jeux près.