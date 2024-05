Jeux Video

J'ai adoré Le Problème à 3 Corps.Une série à suspense par le duo responsable de l'adaptation de Game of Thrones, portée sur les mystères, avec un bon casting, pas trop de wokisme (ça change sur Netflix), de vraies interrogations, des idées géniales de mise en scène (bordel, la scène du bateau était ouf) et surtout un scénario qui évite de tomber dans les erreurs "à la Lost" : une bonne partie des questions trouvent de vraies réponses dès la fin de la Saison 1, n'empêchant pas de nouveaux enjeux.Et bref, comme le dit l'adage,Et ça sent déjà mauvais.Car il y a quelques temps, les scénaristes envisageaient "3 à 4 saisons" pour parfaitement adapter le scénario des romans, et bizarrement, le ton à changé depuis hier où Netflix eux-mêmes ne disent même pas avoir commandé "une saison 2" mais simplement "de nouveaux épisodes".Déjà ça, et(de la part des scénaristes).ça sent la conclusion précipitéeOn a l'habitude, surtout quand c'est bien