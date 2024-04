Jeux Video

Non balek de ce jeu.



Mais c'est pour prévenir que Sony a déposé un brevet pour proposer nativement sur sa console un mode "Lent", ou disons une fonctionnalité pour ralentir le jeu avec un simple bouton (ou le pavé tactile).



Jusqu'à présent, l'option était au bon vouloir des devs et Insomniac l'a déjà implémenté à 2 reprises sur cette gen (Spidey 2 et Ratchet).



Le but du brevet serait donc de garantir l'option pour l'intégralité des jeux sans avoir besoin de demander aux développeurs, dans un soucis d'accessibilité pour tous, blabla.



Mine de rien, cette simple option pourrait supprimer l'intérêt même de modes de difficulté dans la majorité des jeux (hors tour par tour et tactical par exemple).