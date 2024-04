Retour aujourd'hui sur une pépite du jeu vidéo, un voire le meilleur représentant de ce genre si particulier qu'est le jeu d'aventure action en 3d isométrique.Je parle bien entendu de Head over Heels, d'un des meilleurs Game Designer du jeu vidéo, à savoir le grand Jon Ritman (dont un clin d'oeil est fait dans l'épisode Black Mirror dénommé Bandersnatch sur Netflix).On revient donc sur ce jeu et ses différentes conversions en détail.Et pour vous dire comme ce jeu est culte, il est sorti récemment sur Switch dans sa version Remakée (pas mal pour un jeu de 1987)

posted the 04/21/2024 at 09:35 AM by jedi