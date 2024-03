Une pétition demandant une version Xbox SX de Helldivers 2 vient de dépasser les 100 000 signatures. C'est l'une des pétitions demandant un portage Playstation sur Xbox ayant reçu le plus de signatures.Petit extrait du descriptif de la petition:"Au-delà des frontières des consoles, les échos de la solidarité résonnent parmi les joueurs PC et PlayStation. Forgés dans le feu d'innombrables batailles, ces vaillants guerriers sont unis dans leur désir de voir Helldivers 2 s'installer sur la plate-forme Xbox.Ils comprennent que la véritable essence de Helldivers ne réside pas dans le matériel qu'il habite, mais dans les liens indéfectibles forgés dans le feu de l'action, transcendant les rivalités entre plateformes et unissant les joueurs sous une seule et même bannière : l'appel du devoir.[...]En conclusion, l'arrivée de Helldivers 2 sur Xbox n'est pas seulement une question d'accessibilité ; c'est un témoignage du pouvoir de l'unité, de la résilience de l'esprit humain et des liens indéfectibles forgés dans les feux de la bataille. Adoptons l'inclusion, le défi et l'unité, et ensemble, nous conquerrons le cosmos une fois de plus. Pour reprendre les mots des Helldivers eux-mêmes : "Liber-tea pour tous !"Si vous voulez signer: https://www.change.org/p/bring-helldivers-2-to-xbox-fans-await-thrilling-co-op-action