Vous avez tous suivi avec attention les prochaines sorties lors du direct de Nintendo. Au final, quelques heures après, on a enfin la confirmation des 4 titres qui avait fuité, surtout 2 avec Hi Fi Rush et S.o.T. Ces derniers ne sont pas prévus sur Switch pour le moment, à cause de la limitation technique. Mais pas impossible que cela arrive sur la prochaine console.



LRG a annoncé dans la foulée que Pentiment et Hi Fi Rush seront disponibles en physique prochainement. C'est un peu surprenant, étant donné que des jeux tiers sortent en physiques de manière classique. Néanmoins, on comprend aussi que le physique est progressivement mis de côté par MS et on peut se demander si LRG ne va pas reprendre le flambeau pour les first party à l'avenir. Genre Hellblade 2, Avowed et autres. Peut-être que Ghostwire Tokyo aura droit à une version physique avec LRG.



Il faut rappeler que Xbox voulait un minimum de 10 000 ou 20 000 tirages pour que LRG éditent des jeux en physique, ce que ne voulait pas le petit éditeur. Xbox a changé d'avis récemment, peut-être déjà avec l'idée de déléguer progressivement les jeux physiques avec eux.