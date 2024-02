Salut tout le monde, Je n'ai jamais joué aux Final Fantasy antérieurs au 6 et j'ai besoin de vos conseils pour m'aider à faire un choix. Selon vous, lequel je devrais essayer en priorité entre les 5 premiers FF et pourquoi ? Merci d'avance pour vos réponses

Like

Who likes this ?

posted the 02/06/2024 at 07:01 PM by couillonchatbis