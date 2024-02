Sur cette video, on constate que nVidia a bien bloqué sa techno Frame Gen aux RTX 4000, avec tous les prétextes possibles.En modifiant des .DLL liés à l'upscaling FSR 3 et les AMD Fluid Motion Frames, les possesseurs de cartes nVidia peuvent profiter de ce tour de passe-passe pour le DLSS... drôle !il y a de légers artefacts mais on peut encore les atténuer avec des Mods, ou mettre les paramètres de netteté et de grain à fond dans le panneau de contrôle nvidia.I- Un petit tour dans les .DLL dont je vous transmets directement la procédure et le fichier, permet un gain de près de 75% de FPS, dans le meilleur des cas.(NVNGX)- Télécharger et extraire le fichier.zip - Double-cliquez sur "DésactiverNvidiaSignatureChecks.reg" et sélectionnez "Exécuter".- Cliquez sur "Oui" dans les prochaines boîtes de dialogue.- Localisez le répertoire d'installation de votre jeu. Pour Cyberpunk 2077, ce serait le dossier contenant Cyberpunk2077.exe.- Copier "dlssg_to_fsr3_amd_is_better.dll" et le nouveau "nvngx.dll" dans le répertoire d'installation de votre jeu.Lancez le jeu. Un fichier journal sera créé dans le répertoire d'installation du jeu.Désinstallation (NVNGX)- Double-cliquez sur "RestoreNvidiaSignatureChecks.reg" et sélectionnez "Exécuter". Cliquez sur "Oui" dans les prochaines boîtes de dialogue.- Supprimer "dlssg_to_fsr3_amd_is_better.dll" et "nvngx.dll" dans le répertoire d'installation de votre jeu.Fait.Les informations de diagnostic sont enregistrées sur dlssg_à_fsr3.log dans le répertoire du jeu.II-- Activez le mode accélération matérielle dans les paramètres Windows > affichage > paramètres graphiques par défaut.- Activez VSync du jeu via le panneau de config nvidia- Activez le DSR sur Quality- Activez le Frame Gen et à vous les +60/75% de FPS en plus !