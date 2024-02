Aujourd'hui je vous propose de replonger 40 ans dans le passé, en Février 1984, pour feuilleter ensemble le Tilt du mois qui venait de sortir.A l'époque, le marché du jeu-vidéo en France est encore balbutiant : l'Atari 2600 est encore très présent, les premières 8 bits comme le Commodore 64 et le ZX Spectrum sont déjà là, et l'Amstrad CPC n'est pas encore sorti.Une plongée en détail dans cette époque où chaque mois voyait la sortie de nouvelles machines.

Who likes this ?

posted the 02/03/2024 at 04:06 PM by jedi