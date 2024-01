aventure, construction, survie et exploration.

la taille de la Terre

survie de type sandbox.

Rencontrez des joueuses et joueurs venus des quatre coins du globe

où vous devez lutter chaque jour pour survivre.

Light No Fire a été annoncé il y a peu aux games Awards 2023C'est un MMO Survival Action aventure RPG SandboxJe rêve peut être mais un open world de la taille de la terre ou on peut rencontrer tout le monde qui joue au jeu. un mixe entre Valheim Ark Zelda BOW, jeu de survival aventure et MMO.Après le studio, Hello Game celui de no man sky a déjà menti pour son ancien jeu.Mais les choses qu'ils proposent pour ce jeu : voir d'autres joueurs partout, une planète énorme et ...Tout ça, c'est déjà dans leur ancien jeu mais en beaucoup moins poussé donc on peut rêver ^^Perso : Ancien joueur de mmo, ils ne vont plus rêver , car plus assez de temps et on dirait un 2eme travail XD ( jeu fast food)Je suis passé sur les jeux de survie (on peut prendre son temps) mais il manque quelque chose!Voir les 2 genres ensembles cela me donne très envie!