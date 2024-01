On n'en sait rien mais il y a une rumeur sur le sujet. Selon Shpeshal_Nick, dont la fiabilité n'est pas à 100% mais qui a déjà eu quelques bonnes infos, l'homme a déclaré avoir reçu en info de la part d'une de ses sources qu'un certain jeu Xbox sera prochainement annoncé, à même de "mettre le feu à internet". C'est tout. Donc soit c'est une annonce first-party ou un deal suffisamment dantesque pour faire parler. Soit un portage visiblement inattendu. Perso, dans le deuxième cas, je ne vois pas trop car même un FFXVI ou FFVII Remake, ça n'a pas les épaules pour "mettre le feu à internet" (après ptéte que la source en fait un peu trop).

posted the 01/15/2024 at 10:47 AM by shanks