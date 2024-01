Gamekyo Awards

C'est le moment. Ladies and Gentleman, c'est la 4ième édition des Gamekyo Awards en direct. L'année 2023 a été marquée par des polémiques, la sortie de grands jeux longtemps attendus qui ont fait pas mal couler l'encre et ça se ressent. Bref, sans plus tarder, ci-dessous, vous avez le top 10 des articles de la défilante de blogs qui ont fait le plus parler durant l'année 2022 ainsi que celui des articles en home (top 5). .

Les articles de la défilante de blogs

10- FF 16 - la déception publié le 02/07/23 à 10:05 avec 144 commentaires par @Ippoyabuki

9- The Last of Us (HBO) : Des fans accusent l'épisode 3 de wokisme publié le 31/01/23 à 11:46 avec 152 commentaires par @Famimax

8- [TEST] Final Fantasy XVI publié le 03/07/23 à 17:28 avec 153 commentaires par @Gamekyo Tests

7- Ce Zelda est un foutage de gueule total publié le 18/05/23 à 22:16 avec 161 commentaires par @Rickles



(2 articles sont arrivés ex æquo)

6- Breaking: Gamekult refuse de tester Hogwarts Legacy publié le 06/02/23 à 11:22 avec 164 commentaires par @Neptonic

6- ex æquo [PC/PS5] Forspoken / Quelques tests... publié le 23/01/23 15:00 avec 164 commentaires par @La presse des tests ou pas...

5- Baldur's Gate III prouve qu'un jeu AAA n'a plus besoin d'une version disque pour être un succès sur PS5 ! publié le 09/10/23 à 00:41 avec 177 commentaires par @Suzukube

4- [PC/XSX]Starfield / Quelques tests... publié le 31/08/23 à 17:05 avec 184 commentaires par @La presse des tests ou pas...

3- Starfield : Microsoft remet-il en cause la promesse du Game Pass ? publié le 01/09/23 à 21:31 avec 188 commentaires par @Famimax

2- Final Fantasy XVI - le flop de trop? publié le 29/06/23 à 15:30 avec 191 commentaires par @Zoske

Mesdames et messieurs, gamekyoîtes et gamekyoîtiennes, on s'approche de la fin du show. Quel est l'article qui a le plus fait parler sur gamekyo dans la défilante de blogs en 2023 ?

1- Sony a payé l’exclusivité de Final Fantasy XVI sur PS5 pour évincer Xbox (Up) publié le 20/07/23 à 18:10 avec 255 commentaires par @Nicolasgourry

Les petites remarques du président du département des statistiques de GCR© (Gamekyo Center Research) : Lors de l'édition passée, il avait déjà été remarqué que « Le sel est en baisse. Rien de bien grave mais on sent une baisse de la hargne au fil des années et cela n'est pas bon pour les affaires de la GCR. On est loin du pic à plus de 700 commentaires de 2020. Le département espère du drame et de la passion telle une télénovelas dans vos propos. »

Les articles en HOME

5- Phil Spencer confirme que Sony avait des plans pour faire de Starfield une exclue PS5 publié le 24/06/23 à 00:56 avec 194 commentaires par @Gamekyo

4- Sony dévoile sa PlayStation 5 ''Slim'' publié le 10/10/23 à 17:07 avec 229 commentaires par @Gamekyo

[RAPPEL] Nintendo Direct à 16h00 publié le 10/10/23 à 17:07 avec 229 commentaires par @Gamekyo

3- Square Enix : un premier trimestre fiscal décevant malgré la sortie de Final Fantasy XVI publié le 04/08/23 à 10:39 avec 236 commentaires par @Gamekyo

2- PS Plus : Sony augmente ses prix sur les offres 12 mois (et pas qu'un peu) publié le 30/08/23 à 16:46 avec 256 commentaires par @Gamekyo

1- Officiel : le CMA refuse le rachat d'Activision [UP] publié le 26/04/23 à 12:09 avec 257 commentaires par @Gamekyo

[RAPPEL] Nintendo Direct ce soir à 23h00 publié le 08/02/23 à 15:49 avec 268 commentaires par @Gamekyo

[RAPPEL] Xbox Showcase + Starfield à 19h00 publié le 11/06/23 à 14:01 avec 425 commentaires par @Gamekyo

[RAPPEL] PlayStation Showcase à 22h00 publié le 24/05/23 à 17:42 avec 459 commentaires par @Gamekyo

Le top 1 est une continuité de celui des Gamekyo Awards de 2022 qui annonçait le rachat. Vous retrouverez le dénouement final qui valide le rachat ici . Habituellement, le département ne met pas les [RAPPEL] de directs dans le top car nous les trouvons un peu à part mais cette fois-ci nous avons voulu faire un classement plus juste en les mettant juste hors rangs. Ainsi ceux qui veulent, pourrons y refaire un tour.

Comme un éternel renouvellement, cette année s’achève pour laisser place à une page blanche telle une console neuve pour laquelle nous vous souhaitons

de remplir de vos plus beaux jeux…Sur ce nous vous souhaite une excellente année 2024, ainsi que 3 vœux : de grosses réussites dans tout ce que vous entreprenez, une santé de fer à vous ainsi qu'à vos proches et pour le 3ième vœux je vous laisse le choix. Voici tout ce que je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. Profitez de vos supports de jeux préférés. Croyez en vos goûts et profitez à fond de votre vie de joueur! Et encore une fois bonne année 2024 les gamekyoites. C'était la GCR©.