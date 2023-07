Je ne sais pas pour vous mais pour moi ce jeu me fait le même effet que le dernier god of war. Ce n'est pas mauvais mais l'histoire est loin d'être prenante et je n'ai oas ce besoin d'y jouer pour connaitre la suite.

J'ai l'impression qu'ils ont décidé du gameplay et level design avant d'ecrire le scenario.

J'ai l'impression que si c'était exactement le même jeu mais avec un titre autre que celui de la franchise, beaucoup seraient moins indulgents.

Greedfall avait des qualités et ce jeu m'y fait penser.

On est clairement dans un jeu qui ne révolutionne pas le rpg (comme autrefois) mais qui prend à droite à gauche.

Quand les développeurs ont expliqué se fier à quelques gogoles americains qui critiquaient les jrpg et donc, eux ne voulaient plus que leurs jeux soient qualifiés de jrpg...

J'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un produit que d'une oeuvre.

Je suis donc beaucoup plus sensible à une xenoblade qui ne va pas concevoir son jeu en fonction de retour de joueurs americains.

Le vrai final fantasy sera ff7 rebirth car nomura, lui, a sa vision même si il peut se tromper, mais il ne va pas faire comme tabata avec le 15 ou là les mecs du 16 : un jeu poour plaire aux américains qui ne jouent pas aux jrpg d'habitude...