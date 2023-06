Yo mina,Petit billet d'humeur sur le dernier FF X V baton ;p car je vois que les ventes ne sont vraiment pas folles et même il y a du bad buzz à gauche à droite... Pourtant il n'y a pas de woke ou de LGBTQ+ dans le jeu...Non plus sérieusement, ce jeu est normalement une des plus grosse sortie de l'année sur la console de Sony. La PS5 est à plus ou moins 40 millions dans le monde et quand je vois les chiffres de la première semaine de vente... ça fait froid dans le dos.Alors c'est un mauvais jeu pour avoir des ventes si basse? ça seul les vraies têtes pensantes de ce site, ceux qui détienne la vérité seul pourront le dire. Mais moi je ne suis qu'un gamer qui joue depuis la NES, çàd, depuis plus de 35ans...Pourtant de mauvais jeux, ou des jeux moyen ont eu de très bonnes ventes dernièrement. Comme Calisto ou Hogwarts (ohh je sens que je vais me faire allumer haha) par exemple.Mais là on parle d'un Final Fucking Fantasy... la série presque aussi veille que Zelda et c'est un opus canon qui sort et pas un spin off osef qu'on attendait pas.Plus Sony à sorti l'artillerie lourde pour la campagne marketing... Du temps de FF7, les gens achetaient le jeu et la console rien que pour la pub...Aujourd'hui on se retrouve avec des ventes très faible au Japon et pour le reste du monde ça n'a pas l'air de sauver la chanson!Alors il y a un peu de bad buzz (non justifié pour moi) sur fait que le jeu fait chauffer la console... Alors qu'on met une PS5 dans un meuble TV ou qu'on a jamais passer un coup d'air sous pression depuis 2ans... Ben il faut pas s'étonner que ça chauffe... Mais pour ma part, j'ai la PS5 OG (acheté en day one) et j'entends rien ni souffre de température élevées....Mais ça reste mon expérience après tout.Alors ça serait l'orientation du gameplay qui ferait de mauvaises ventes... Ben pour moi ça serait plus le bouche à oreille qui ferait que le jeu se vendrait mal après les premières semaines de sortie...Car les FF ont toujours changer un peu la sauce depuis le 7 et ça n'a pas vraiment posé problème jusqu'à là!!Alors quelle est la vraie raison? SquareEnix a une aura de chacal puant??? FF ne fait plus rêver??le côté mature et très Game of thrones ne plait pas? On aurait aimé des teenagers avec des coupes de cheveux à la K-pop??Franchement je ne comprends pas le manque de succès... à moins que ça vienne des influenceurs eux-même?J'avoue que je ne suis pas leurs avis et ne regarde aucunes vidéos de sois-disant test de leur part...Pour moi, c'est ce que la marketing à trouver pour remplacer le vrai bouche à oreille... sauf que des fois ça se retourne contre eux...Qu'en pensez-vous? Pour vous il y a vraiment une raison à cela?Car moi, j'aime bcp cet épisode et je suis surpris par son manque de succès et son niveau dans les charts...en bonus, pour capter ma référence en début d'article