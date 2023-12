J'espère que mon titre est assez explicite pour éviter les "missclicks" sur cet article.Julien Chièze a pu passer pas mal de temps chez Asobo Studio à Bordeaux, ce qui nous permet de découvrir les coulisses de ce monde passionnant qu'est le jeu vidéo. Asobo Studio a notamment réalisé la série A Plague Tales et Flight Simulator ! Une vidéo qui est une véritable pépite pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne le monde jeu vidéo !

posted the 12/20/2023 at 04:03 PM by suzukube