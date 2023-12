Selon les docs en fuite suite au ransomware, dont les mentions ont été découvertes par un utilisateur de Reddit puis relayé par Tom Henderson. Donc en plus de Wolverine : - Nouveau Ratchet & Clank (ou remake) - Spider-Man 3 - Projet Spider-Verse Pour ce dernier, il devrait s'agir du fameux jeu multi lié aux recrutements chez Insomniac, et il est vrai que ça a du sens (pouvoir créer son Spidey dans une infinité de choix notamment).

posted the 12/13/2023 at 05:08 PM by shanks