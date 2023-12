Découvrez des statistiques sur vos jeux joués sur les consoles de Sony cette année, vous pourriez être surpris des résultats !Ça se passe ici, sur le site officiel de Sony PlayStation : https://otk.ovh/PS2023 Et pour les joueurs Xbox, vous avez la version Microsoft ici : https://otk.ovh/XB2023 N'hésitez pas à partager vos résultats dans les commentaires, et joyeuses fêtes de fin d'année à tous !

Who likes this ?

posted the 12/13/2023 at 03:45 AM by suzukube