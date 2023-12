Il y a quelques temps, Microsoft avait mis en test le GP Family permettant à plusieurs personnes de pouvoir jouer aux jeux du GP avec un seul compte. Mais depuis qu'il a été testé, plus de nouvelles... Idem pour les jeux indépendants en boîte qui devaient être en phase test, aucune nouvelle alors que ce n'est pas bien compliqué à mettre en place. Quelqu'un a des informations ?

posted the 12/11/2023 at 08:05 PM by khawaz