Bonjour à toutes et tous,



J'espère que tout le monde va bien. Je reviens avec mes questions Rétro.

Je suis toujours à la recherche de la solution "ultime" concernant le Rétrogaming (solution ultime qui n'existe probablement pas, et oui, je prends mon temps^^) en utilisant les moyens officiels, c'est à dire mes propres jeux.



J'ai vu les premiers tests du Retrotink 4K et les avis semblent unanimes, c'est une tuerie qui peut même remplacer les CRT. On peut y appliquer divers filtres, et même du HDR sur de vieux jeux, bref, il semble que ce soit une superbe pièce d'ingénierie.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder internet pour voir les divers avis.



Bon après le tarif est hyper haut de gamme également (750 $ hors douane et transport, autant dire 1000 € quand il arrive chez nous)

J'avais quelques questions:



- Pensez vous que cela marche mieux de connecter ses vieilles consoles SNES, MD etc... ou de nouvelles consoles type Analogue? Je me doute que la réponse doit être compliquée.



-Associer ce bijou avec une Polyméga, est-ce que cela peut également bien s'associer? J'imagine que oui, mais je ne sais pas si certain(e)s ont une Polyméga avec un Retrotink 5X par exemple.

D'ailleurs en parlant de Polyméga, est-ce que quelqu'un sait ce qu'il arrive à la société Playmaji? J'ai vu énormément de gens qui attendent encore leur console, leur site n'est pas mis à jour depuis 9 mois environ et certains aux USA ont entamé une action juridique. Bref, c'est pas le top...



Enfin, est-ce que quelqu'un possède le Retrotink 5X et si oui, est-ce que c'est vraiment un game changer?



Merci