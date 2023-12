Ce weekend, j'ai pu avoir Dragon Quest Monsters ET Star Ocen The 2nd Story R (Carrefour Feurs 48e et Leclerc Andrézieux 50e), je me suis rendu compte que c'était compliqué à les trouver en magasin.



Je me demande si Square Enix ne serait pas en train de tuer petit à petit les jeux physiques pour favoriser le démat. Je sais que depuis toujours, il y a eu des jeux à tirage limité mais je me pose la question, car c'est la 2e fois de suite qu'un jeu Square Enix est quasi introuvable dans les rayons, ce qui fait le bonheur des scalpers, même si en vrai, y'en a pas tant que ça qui sont prêts à payer plus cher pour ces jeux.



PS : J'avais aussi vu que Baten Kaitos était concerné (trouvé à 40e à Leclerc Firminy quelques semaines avant)