Noël approche mais bizarrement on ne voit pas encore de tendance même si on se doute que les habituelles multimillion sellers commence à saturé, la Switch 2024 sera surement sa dernière année à recevoir des titres:



1 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 314,699 (New)

2 [NSW] Super Mario RPG (Nintendo, 11/17/23) – 301,334 (New)

3 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 50,545 (1,025,821)

4 [NSW] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games, 11/14/23) – 47,717 (New)

5 [NSW] Persona 5 Tactica (ATLUS, 11/17/23) – 26,794 (New)

6 [PS5] Persona 5 Tactica (ATLUS, 11/17/23) – 15,713 (New)

7 [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA, 11/09/23) – 11,535 (71,669)

8 [NSW] WarioWare: Move It! (Nintendo, 11/03/23) – 10,487 (53,411)

9 [NSW] Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS (Bandai Namco, 11/16/23) – 9,004 (New)

10 [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA, 11/09/23) – 8,812 (72,131)



11 [NSW] Detective Pikachu Returns (The Pokemon Company, 10/06/23) – 7,932 (122,358 )

12 [PS4] Persona 5 Tactica (ATLUS, 11/17/23) – 7,421 (New)

13 [NSW] Yohane the Parhelion: BLAZE in the DEEPBLUE (Inti Creates, 11/16/23) – 6,998 (New)

14 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 6,600 (954,807)

15 [PS5] Call of Duty: Modern Warfare III (Activision, 11/10/23) – 5,986 (28,118 )

16 [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 5,132 (82,433)

17 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5,058 (5,541,030)

18 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,700 (7,577,856)

19 [NSW] Fashion Dreamer (Marvelous, 11/02/23) – 4,584 (43,634)

20 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,574 (3,311,123)

21 [PS5] Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS (Bandai Namco, 11/16/23) – 4,279 (New)

22 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,701 (5,324,166)

23 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 3,316 (5,179,716)

24 [PS4] Call of Duty: Modern Warfare III (Activision, 11/10/23) – 3,239 (12,201)

25 [NSW] Eiga Sumikko Gurashi Tsugihagi Koujou no Fushigi-na Ko Game de Asobou! Eiga no Sekai (Nippon Columbia, 11/16/23) – 3,189 (New)

26 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet + The Hidden Treasure of Area Zero (The Pokemon Company, 11/03/23) – 2,836 (12,55)

27 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2,674 (1,204,358 )

28 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 2,656 (1,889,149)

29 [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 2,614 (102,494)

30 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2,509 (4,138,101)



en effet voir Splatoon 3 bon dernier du top 30 et aussi Zelda totK 28ème cela semble curieux...on peut rajouter Pokemon scarlet/violet et Nintendo switch Sports.



Spiderman 2 aura fait son petit chemin et devrait disparaitre la semaine prochaine sauf si Sony décide de faire une offre bundle incluant le titre.