PROMO GAMING

Je vous partage donc mon Shop Vinted avec possibilités de lots remisés et envois très rapide (Si vous voulez évitez les frais supplémentaires de la plateformes il faudra me faire confiance avec un virement par exemple type paypal et envois dans la foulée).

Ne vous prenez pas la tête si vous trouvez certains prix plus élevé que ce que vous avez vu déjà passé en promo, car entre ce que je ne désire pas plus vendre que ça (je vais garder un ou deux trucs quand même) sauf si bon offre, et les négos inherentes à la plateforme, il est toujours possible de trouver moins cher ailleurs - Je fais de bon prix sur les lots nottament.

Shop Vinted : ☞ Lien