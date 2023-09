"On a comparative basis, PlayStation 5 is now trending 5% above PlayStation 4 and 87% ahead of PlayStation 3 in time aligned units sold life-to-date, while Xbox Series trails Xbox One by 10% yet leads Xbox 360 by 6%"



En gros sur le même laps de temps de commercialisation, la PS5 dépasse la PS4 de 5% et les Series ont un retard de 10% par rapport à la One !





https://www.gamesindustry.biz/the-us-video-game-industry-gets-back-to-growth



Au Royaume Unis l'année est pas fameuse pour l'instant non plus :

- 23% de ventes en moins de consoles côté Series à août 2023

https://www.gamesindustry.biz/ps5-sales-jumped-42-in-the-uk-during-august-uk-monthly-charts



Si d'ici la fin d'année y a pas de rebond, c'est quand même mauvais signe pour la suite.



Début de la fin des consoles Xbox d'après vous ?