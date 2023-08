Nouveau top qui fera très certainement débat, mais j'avais envie de vous proposer un top comme je l'avais fait pour la Saga Harry Potter.9)- Le pire est pour moi le huitième épisode... Ça commence plutôt pas mal mais après, c'est un festival d'incohérence qui renie totalement l'œuvre de George Lucas. Intrigue paresseuses, les personnages genre la chinoise c'est au secours, Luke ils l'ont transformé en vieil hipster alcoolique.Les rares bonnes scènes sont gâchées 5 minutes après, notamment l'introduction avec Snoke présenté comme un méchant vachement puissant qui se fait balayer en deux secondes par son apprenti.C'est une catastrophe de bout en bout pour moi, j'ai même failli me barrer de la salle tant j'ai trouvé ce film mauvais c'est vous dire l'ampleur du désastre...Adam Driver, malgré son talent d'acteur ne parvient pas à sauver ce film du naufrage.8 )- J'ai longtemps hésité avec le 8 car cet épisode est une catastrophe également. Encore une fois, comme le 8 ça commence plutôt bien mais après c'est encore une fois du grand n'importe quoi...Le droide sèche cheveux, les poneys de l'espace, heureusement qu'il ya le personnage de Po, plutôt sympa, sorte de Han Solo en moins bien mais qui reste plutôt cool. La résurrection de Palpatine fait vibrer la corde nostalgique, même si le combat avec Rey est tout pourri, de même que le combat avec Ben Solo/Kylo Ren malgré un superbe arrière plan avec les vagues déchaînées.D'ailleurs, j'aime quand même plutôt bien le personnage de Kylo Ren qui sauve un peu le film encore une fois notamment la relation qu'il a avec Rey, bien que cette dernière soit plutôt anecdotique comparer à lui.C'est très moyen pour pas dire mauvais, dommage parce que les effets spéciaux sont bien foutu , mais le scénario et encore une fois les personnages hors Kylo Ren et Po sont une catastrophe.7)- Plutôt un épisode correct j'ai trouvé, pas transcendant mais ça se laisse regarder, et faut avouer que ça faisait plaisir de revoir SW au ciné après tant d'années d'attentes.Bon, on est quand même sur un "Remake" ou repompe de l'épisode 4, mais ça reste sympa. La mort de Han Solo par son fils est quand même touchante, et l'introduction du nouvel ennemi, alias Kylo Ren a fait son petit effet sur moi. Bien aimé sa puissance, le fait qu'il doute de lui, de pas être aussi fort que son grand père Dark Vador etc...Bon, on échappe pas à quelques incohérences flagrante notamment avec Fin qui manie le Sabre Laser au calme alors que je rappel que seul les Jedi peuvent l'utiliser. Ou encore la trop grande puissance de Rey qui parvient à faire du contrôle mentale alors qu'elle n'a jamais était entraîner par un maître.Des incohérences ça yen a, mais ça reste un film acceptable. Au final, je retiens malgré tout pas grand chose de cette trilogie Disney vraiment très passable.6)- Vilain petit canard des 6 premiers opus, L'attaque des Clones est un film que je trouve assez bancal mais qui reste sympa à regarder. Malheureusement, le très mauvais jeu d'acteur de Hayden Christensen (celui qui joue Anakin) flingue un peu le film, notamment sa relation avec Padmé Amidala, que je trouve surjoué et pas vraiment intéressante.Néanmoins, j'ai beaucoup aimé l'introduction du Compte Dooku, un de mes méchants préférés de l'univers Star Wars, et de sa classe avec son sabre incurvé.Il ya également d'excellent passage notamment le combat avec Jango Fett contre Obi-Wan, sous une pluie battante. La scène de l'arène est néanmoins un peu too much avec les bébêtes géantes, mais ça reste sympa malgré tout.On voit aussi pour la première fois Yoda en action et ça c'est stylé !5)- Son classement peut vous surprendre mais je vais tenter de vous expliquer pourquoi je met cet épisode "aussi bas".A cause de la scène sur la planète Endor, dans la forêt. Elle dure des plombes, et moi désolé mais voir des ours en peluches "Ewoks" défoncer à la pelle des Stormtrooper m'a fait sortir du film assez rapidement. Je trouve que cette bataille est trop longue, impressionnante certe mais je sais pas, je soupirais un peu devant.Heureusement, je trouve le film bon dans l'ensemble, notamment le final poignant entre Luke, Palpatine et Vador.Néanmoins, il ya aussi Jabba le Hutt dans ce film avec la sexy Princesse Leia, et je dois avoue que la bataille sur Tatooine juste au dessus du Sarlacc m'a impressioné. C'est également l'épisode qui signe la mort de Maître Yoda, repose en paix petite créature verte...Bref, un bon film mais un peu flingué à mon sens par la bataille en forêt trop longue et où les espèces d'ours m'on un peu sorti du truc.4)- Vous allez me jeter des cailloux mais oui, moi j'aime cet épisode. Déjà, j'adore Qui-Gon-Jinn, un de mes Jedi préféré. Le thème qu'on entend contre Dark Maul est mon préféré de la Saga, (Duel of The Faith) et le combat est juste génial.Alors, on peut pester sur le personnage de Jar Jar Binks mais moi, il ne m'a pas déranger plus que ça, je dois même dire qu'il me faisait rire.Un des passages que j'adore également, c'est la course de module avec Anakin, que je trouve juste incroyable et super bien foutu pour l'époque. Je suis moins fan en revanche de la bataille avec les Gungan, que je trouve assez risible.C'est aussi le premier épisode que j'ai vu au cinéma donc c'est peut être de la nostalgie à deux balles, mais oui ce film m'a marqué. La mort de Qui Gon aussi, un des moments les plus tristes de la saga...3)- Le premier Star Wars a avoir vu le jour a forcément était une sacré claque, surtout pour ceux l'ayant vu au cinéma, je vous envie ! L'introduction de personnages tous plus attachant les uns que les autres, Han Solo, Chewbacca et Luke en tête, Leia également.Mais aussi celui qui sera considéré comme l'un des meilleurs méchants du cinéma, Dark Vador et son charisme incroyable avec sa respiration rauque.Toute la découverte de cet univers incroyable mettait l'eau à la bouche.Le duo de compet R2D2 et C3PO, notamment des moments rigolos comme quand ils se font capturer par les Jawas.J'ai beaucoup aimé la formation de Luke a devenir un Jedi, par le génial Obi-Wan-Kenobi, qui finira par mourir des mains de son ancien apprenti. Bref, un film absolument génial.2)- J'ai également hésité à le mettre en première place mais cet épisode fini malgré tout deuxième de mon classement. Plein de moment culte, le fameux " je suis ton père" le combat de Luke contre Vador, qui lui apprends qui est le boss, mais également l'entraînement de Luke sur la planète Dagoba par Yoda.Plein de moments géniaux notamment quand Luke se retrouve coincé avec un yéti pas commode, sur la planète Hoth.J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce chef d'œuvre.1)- Voilà mon épisode préféré et le choix pourra surprendre certains d'entre vous. Étant un fan absolu du personnage de Anakin, et je trouve que l'acteur joue mieux que dans l'épisode 2 (pas difficile en même temps) j'ai adoré ce film sur tous les points.Mon passage préféré reste quand même le combat final, et le deuxième meilleur après Duel of The Faith, Anakin contre Obi-Wan je vous avoue que j'avais des frissons au cinéma à ce moment là. Également, c'est l'épisode le plus triste de toute la saga SW pour moi, quand Anakin sombre du côté obscur, qu'il dit a son Maître et ami qu'il le déteste m'a fait verser une petite larme...C'est également là qu'on voit Obi-Wan à son apogée, ultra fort, notamment contre Grievous et Anakin, mais aussi Yoda dans la scène où il combat Palpatine.J'ai pas oublié non plus la mort de ce pauvre Mace Windu qui pourtant avait largement l'avantage face à Palpatine, mais à cause de Anakin, il connaîtra un sort funeste.La manipulation du Seigneur Noir des Siths sur Anakin est bien foutu, Dark Sidious est une belle ordure de méchant à n'en point douter.Autant de scènes poignantes, triste, épique, font que cet épisode se place en première position de mon classement.Dark Vador est né !Voilà, j'espère que ce top sur la Saga Star Wars vous aura plu, et dites moi si le cœur vous en dit votre classement à vous, je serais très curieux le de le lire. A bientôt pour un prochain top