Salut tout le monde,



La communication est devenue un élément tellement important à notre époque qu'on en viendrait presque à se demander si elle n'est pas devenue plus importante que le jeu lui-même.



La communauté a aussi bien évolué tout au long de ces dernières années et elle devenue très demandeuse d'informations durant la période post-sortie d'un titre. (bande-annonces, vidéos de présentations du gameplay et j'en passe). Et c'est devenu monnaie courante de voir des studios qui nous balancent des tonnes et des tonnes de vidéos et n'hésitent pas à nous dévoiler beaucoup (trop) d'éléments quitte à se gâcher la surprise.



Je pense à la communication de FFXVI ou bien même celle de Black Myth Wukong où on ne compte plus les heures dévoilées.



Heureusement, nous avons le choix de ne pas les regarder afin de se garder la surprise.



Je voulais voir quelle serait la meilleure communication avant la sortie d'un jeu selon vous?



Pour moi, c'est une bande-annonce ainsi qu'une seule et unique vidéo de présentation de gameplay (15 min maximum) et une démo jouable (1h grand max) afin de pouvoir réellement se faire une idée mais en dévoilant peu.



C'est à vous ;-)