Yo,Je suis tombé sur une vidéo très tardivement hier soir et le titre a attisé ma curiosité. Vous avez probablement vu passer cette vidéo exemple d'un dév' qui parle à un barman PNJ et qui a une petite conversation avec lui, où le barman lui explique que ça va pas fort, à cause d'un groupe de mecs qui foutent la merde dans le quartier, et le joueur lui parle directement via le micro pour lui demander s'il peut aider etc.Un p'tit côté impressionnant quand on le voit en démo comme ça, mais où on se demande comment ça peut bien être limité ou autre.Et bien la démo sous UE5 Matrix qui a déjà reçu de nombreux mods permettant de voler par exemple, a aussi reçu un mod offrant aux PNJs ce principe de l'IA qui analyse la phrase dite par le joueur (ça prend un petit peu de temps), et arrive à répondre au joueur tout en conservant en mémoire les précédentes questions et réponses. Un peu comme ChatGPT en somme (que je n'ai jamais utilisé mais que j'ai vu en action en vidéo).Histoire de vous montrer le bordel, le mec a fait plusieurs vidéos, mais celle qui m'a fait un petit quelque chose, c'est celle-ci, où le joueur a une interaction avec un PNJ et où il lui pose des questions dont les réponses sont presque déprimantes =') Pour accéder à cette discussion avec le PNJ, timecode 11 min 38, et les questions existentielles déprimantes à 16 min 58 =')Evidemment, le souci de ce genre de trucs va être le fait de retrouver des personnages avec constamment la même voix, mais faut admettre que ça ajoute une personnalité aux IAs qui rend le truc assez incroyable.