Jeux Vidéo

Hop ! Une petite question pour les spécialistes ! Peut on faire des lives sur Twitch ou Youtube sur PS3/360/Wii/Wii U et mêmes sur des consoles plus vielles (sans HDMI ? C'est une autre question ^^) sans passer par un PC à coté ? Peut-on juste avec un "boitier" balancer sa vidéo sur le net ? Oui ça semble un peu improbable, déjà pour s'identifier sur Twitch ou Youtube, mais bon je demande au cas où, et j'effacerais l'article quand j'aurais eu les réponses.