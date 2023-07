J'me suis lancé dans The Last Hope, le The Last of Us de la Nintendo Switch ! Et je ne pourrais vous proposer un test du jeu, car je n'ai pas le courage de terminer le jeu. Chargements intempestifs, gameplay basique, graphismes d'un autre âge, environnement sonore pauvre et scénario ininteressant, rien ne va dans cette production Unity, même son petit prix (actuellement 1€) ne pourra le sauver du naufrage...Quelqu'un l'a terminé par ici ?