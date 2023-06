Maintenant que nous savons qu'il faut 6 ans pour qu'un AAA puisse sortir (8 ou 10 ans quand le dev part pas en cacahouète) que nous reste t-il?Et bien ce n'est pas fameux...car on parle souvent des remakes, reboot, remaster, rebirth, mais avec toutes ces mouvements qui viennent gangrener la créativité on en oublie aussi les plagiats!Alors voici Gravity Circuit, un jeu ayant repompé allégrement Megaman X avec pour seule spécificité d'apporter une teinte stylé "monochrome" afin de feindre une différence...les sprites, blocs, tout a été repompé un minium de changement qu'on qualifiera de fake.Même si Capcom ne sort plus de vrais Megaman, cela ne permets pas pour autant d'acclamer ce genre de démarche qui n'apporte absolument rien....autant se retaper les vieux épisodes surtout que ce Gravity Machin n'est même pas beau.Je repars me refaire super Metroid