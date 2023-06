Hello! Digital Foundry rappel que si vous êtes sur PC et que vous voulez juste jouer en 1080p, pas mal d'offres sont disponible sur le marché pour jouer pour moins de 180 € !Si vous avez un petit budget car vous n'avez pas envie d'investir le prix d'un véhicule d'occasion dans une carte graphique capable de faire de l'Upscaling en 8K sur votre écran 1080p, ces solutions sont viables.Vous pouvez également retrouver mon article sur la PS5 qui permet d'avoir une qualité d'image supérieur à une carte graphique de PC avec moins de 16go de VRAM, pour seulement 449 € avec une manette DualSense, un câble d'alimentation et un câble HDMI compris pour le prix, ainsi qu'un SSD ultra rapide de 825 Go : https://www.gamekyo.com/blog_article470681.html