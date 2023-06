Le très attendu Diablo 4 de Blizzard Entertainment a fait sensation depuis sa sortie sur PC. Avec une scalabilité exceptionnelle et de bonnes performances, le jeu a été acclamé par les joueurs du monde entier. Cependant, il existe un problème majeur qui préoccupe les joueurs : la qualité des textures et les besoins en VRAM.Diablo 4 sur PC offre une expérience de jeu personnalisable, permettant aux joueurs d'ajuster les paramètres en fonction de la puissance de leur machine. Des systèmes de gamme moyenne aux configurations haut de gamme, le jeu propose un gameplay fluide et immersif. Cependant, la qualité des textures laisse à désirer sur certaines configurations.Pour obtenir la même qualité visuelle que la version PlayStation 5, seules les cartes graphiques avec 16 Go de VRAM peuvent rivaliser. Cela pose donc un problème pour les joueurs qui souhaitent profiter pleinement de l'expérience Diablo 4 sans investir dans une carte graphique coûteuse.Don Allen de DF, a souligné ce problème. En tant qu'expert technique, Allen encourage vivement Blizzard Entertainment à résoudre ces problèmes pour offrir une expérience de jeu optimale à tous les joueurs sur PC.