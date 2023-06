Jeux Video

Voilà, c'est bientôt l'heure du chômageOu pas loinL'IA est en train de transformé totalement le marché et même la face visible de l'iceberg n'est que broutille par rapport à ce qui nous attend à l'avenir.Et pour l'heure, parlons de GAMURS qui...Ah, vous ne connaissez pas GAMURS ?Ils possèdent les sites suivants :The EscapistDot EsportsPrima GamesDestructoidTwinfiniteAttack of the FanboySiliconeraEt ont viré 40% de leurs rédacteurs en mars dernier, et ce afin de préparer "l'avenir" aujourd'hui dessiné : une embauche (une seule) d'un mec qui s'amusera à corriger/éditer le travail d'une IA.Une IA qui sera chargée de pondre 200 à 250 articles par semaine.Bientôt l'ouverture de mon compte OnlyFan pour assurer mes fins de mois