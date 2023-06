Jeux Vidéo

Microsoft a récemment dévoilé une nouvelle qui risque de faire réagir la communauté des joueurs Xbox. À partir du 1er juillet prochain, le prix des manettes Xbox va connaître une hausse de 5 €. Cette annonce ne passe pas inaperçue, étant donné que les manettes Xbox jouissent d'une popularité considérable parmi les joueurs, au point de rivaliser avec l'importance des jeux sur la console Xbox Series.Cette hausse de prix des manettes Xbox s'inscrit dans une série de mesures prises par Microsoft pour augmenter sa rentabilité. En début d'année, l'entreprise a procédé à un licenciement massif de 10 000 employés, et en avril, elle a augmenté les prix des licences Microsoft destinées aux clients professionnels. De plus, l'offre alléchante du Game Pass à 1€ a été abandonnée, décevant ainsi de nombreux adeptes du service. Il est important de noter que cette augmentation de prix ne concerne pas uniquement les manettes Xbox, mais également les jeux développés par les studios Xbox, dont le prix est passé récemment à 80 €. Cette stratégie commerciale pourrait indiquer une volonté de Microsoft de maximiser ses revenus dans le secteur du jeu vidéo.Les joueurs Xbox devront donc désormais prévoir un budget plus élevé pour l'achat régulier des leurs manettes Xbox. Cependant, il reste à voir si cette augmentation de prix affectera la demande des consommateurs ou si elle sera bien acceptée par la communauté des joueurs Xbox, qui accorde une importance toute particulière aux manettes Xbox dans leur expérience de jeu.Source : https://www.xboxygen.com/News/45237-Le-prix-des-manettes-Xbox-va-augmenter-des-le-premier-juillet