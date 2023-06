Si comme beaucoup vous avez choisi de faire le jeu en anglais sous-titré français, soit par préférence, soit pour avoir une synchro labiale parfaite (puisque la synchro labiale est etrangement basée sur le doublage anglais), outre Torgal/Talgor pour une question de droit vous avez sans doute remarqués que les sous-titres prenaient beaucoup de libertés par rapport a ce qui était dit en anglais.En realité c'est tout l'inverse puisque c'est la version anglaise qui prend de grosses libertés par rapport au script de la version japonaise et que la version française, sous-titres (comme doublage évidement), est basée sur la version japonaise.Le meme constat a été fait sur le trailer de FF7 Rebirth.

posted the 06/13/2023 at 10:00 PM by guiguif