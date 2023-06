J'me demandais vraiment ce que pouvait apporter l'Ambilight dans le milieu gaming, et je dois dire que le résultat est assez variable selon les jeux, allant du "Wahoo" au "Mouaip, ça n'apporte rien".Disons que si l'option n'ajoute pas de surcout sur l'achat du téléviseur, et qu'on aime bien regarder du contenu dans le noir, c'est un plus appréciable !La même chose sur Xbox pour les allergiques à la marque au logo bleu :Vous pouvez transformer votre moniteur en kit Ambilight moyennant finance :Vous avez déjà expérimenté de l'Ambilight, vous ? (Ouais, j'm'y mets tard, mais pour moi c'était toujours des trucs basés sur les ampoules de Phillips Hue et... hors de prix, j'suis resté aux RGB Razer Chroma du coup)