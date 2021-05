Bonsoir à tous!Petit article pour vous présenter mes dernière réceptions!J'ai enfin craqué pour la Philips Hue sync box, et la bande LED Philips Hue 55" qui vas avec.Et par la même occasion donner mon avis.Après une longue semaine à batailler avec Boulanger (commander sur leur site internet livraison en magasin) j'ai enfin réussis a récupérer mon boitier.Première ressenti quand ont ouvre les boites, la qualité de fabrication et d'emballage, ont ressent qu'ont à affaire a des produits de qualité.En ce qui concerne la bande led, très facile d'installation, et tout est fournis avec, alimentation, support, double face, ect...Viens ensuite le boitier.Encore une fois, ont est frapper par la qualité, le boitier pèse son poids pour une si petite chose, et ont sent qu'il est "costaud", l'installation est simple, et efficace, tout ce fais avec votre smartphone, tout ce passe bien du début a la fin, ont sent encore une fois que l'opération est rodé.Plus cas s'installer, et prendre une claque, clairement.Parce que ceux comme moi qui n'ont pas de TV Philips (et qui n'en veulent pas) mais qui veulent de l'Ambilight quand même, ce petit bijou est aux petit oignons, clairement.Certes l'installation a un coup (environs 580€ pour le tout dans mon cas), mais c'est du LED, espérance de vie de 14 ans, minimum. Qualité de fabrication, "portativité" de l'ambilight quand je changerais de Tv, expansion de l'ambilight a toute la pièces (en +, a venir ^^) et j'en passe.Pour ceux qui ce pose la question et qui cherche des renseignements sur ce matériel (dur a trouvé sur internet):Je suis sur une Tv 4K HDRAmplificateur Marantz SR5015 (compatible HDMI 1.2 8K60fps ou 4K 120FPS)Xbox serie X.et cela fonctionne parfaitement!Car oui le boitier n'a qu'une sortie et quatres entrées HDMI 1.0 (donc incompatible 4k 120FPS ou 8K 60 FPS), je contourne le problème de la sorte personnellement.Xbox serie X branché a mon ampli, qui possédé 2 sortie HDMI 1.2.Du coup la Xbox envoi le signal a l'ampli, qui envoie le signal 4K 120 FPS (ou 8K 60FPS) à la Tv avec la sortie numéro 1, et le signal en 4K 60 FPS classique sur la sortie numéro 2 de l'ampli au boitier.Aucun problème comme cela, le HDR et tout le reste fonctionne parfaitement, pour ceux qui voudrais branché directement la XsX (ou autre console en HDMI 1.2) directement au boitier, et branche le boitier directement a la Tv,Si j'arrive a faire une vidéo pas trop dégelasse je l'up sur YouTube et je vous la poste plus tard, n'hésité pas si vous avez des questions.Petit plus qui fait ressentir encore une fois le souci du détail, le transfo du boitier possède trois entrées d'alimentation, au lieu d'avoir 3 boitier de transfo (un pour le pont Hue, un pour la bande led, un pour le boitier) ont en a qu'un, et les trois appareils sont relié dessus, rien a dire.