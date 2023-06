Salut jeune entrepreneur,Si tu es là, et que tu as envie d'être rémunéré durant tes parties de Zelda Tears of the Kingdom en 720p / 30 fps, ce message est pour toi !Kick.com a décidé de proposé une rénumération adaptée aux petits streamers. Que vous ayiez 1 ou 100.000 spectacteurs, Kick.com s'engage à vous payer une rémunération fixe par heure streamée (les rumeurs parlent de 16$) !On en discutait avec ma communauté lors de ce podcast (sur Twitch du coup) :Et vous de votre côté, vous en pensez quoi de Kick ? Ca va vous encourager à streamer ? Trouvez-vous cela éthique ? Les rémunérations vous parraissent-elles trop élevées ? Que pensez-vous de Stake, l'entreprise derrière Kick ?Et si vous avez un Kick, followez moi !