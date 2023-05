Jeux Vidéo

Par PAM K FERDINAND - https://gamerant.com/sony-project-q-handheld-2015-patent/ Des documents qui viennent de refaire surface rappellent aux joueurs que Sony travaille surement depuis huit ans sur une version de la portable Project Q.Des documents refaits à la surface ont montré que, dès 2015, Sony jouait déjà avec l'idée de développer un appareil portable très similaire au PlayStation Project Q récemment révélé. Lors du 2023 PlayStation Showcase le 24 mai, Sony a confirmé qu'il travaillait sur un appareil portable PlayStation, bien qu'il se soit avéré ne pas être tout à fait ce à quoi beaucoup s'attendaient.[…]En 2015, Sony avait déjà déposé un brevet pour un appareil ressemblant remarquablement au Project Q. Bien que le contrôleur innovant PlayStation DualSense n'ait été dévoilé que cinq ans plus tard, tout le reste de l'appareil de 2015 semble similaire à ce qui a finalement été révélé lors du PlayStation Showcase.Il semble que Sony ait testé plusieurs modèles d'appareils de jeu portables. Un autre brevet a été déposé en 2021, qui ressemble également au projet Q et semble plus proche du design final, avec les poignées de la manette DualShock 4 de chaque côté de l'écran. Ce brevet mentionnait également un capteur de mouvement qui détecterait l'inclinaison et la direction de l'appareil, à l'instar de la DualShock 4 et de la DualSense.Source et l'article complet : https://gamerant.com/sony-project-q-handheld-2015-patent/