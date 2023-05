Tom Henderson est fiable c'est lui a dévoilé le project Q notamment, les écouteurs de Sony et j'en passe.Donc aucun soucis, s'il le dit c'est que c'est vrai.Donc selon lui :Ce qui rend cela encore plus frustrant! Pourquoi Sony nous a sortir ce Showcase totalement nul, alors qu'ils avaient des trucs a montrer.Pourquoi ?!Shinobi602 de Resetera avait dit la même chose.

Des mises à jour et des révélations sur le nouveau matériel PlayStation, en plus de se concentrer uniquement sur les titres 1st party, seraient la vitrine dont PlayStation a besoin pour préparer la phase suivante. Il est entendu qu'une grande partie des jeux que nous attendons de voir sont déjà prêts, donc je ne sais pas pourquoi Sony a décidé d'attendre cette fois-ci.

posted the 05/25/2023 at 05:09 PM by jenicris