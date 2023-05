Digital Foundry montre dans cette nouvelle vidéo l'évolution qu'à pu accomplir Respawn Studio sur le jeu Jedi Survivor par rapport à Fallen Order, ainsi que les apports du Ray Tracing dans le jeu !PS5 : Resolution mode 972p à 1440p + upsampling 4K + Ray TracingPS5 : Performance mode 648p à 864p + upsampling 4K + Ray Tracing. Les cutscenes restent en 30fps / 1440p.Xbox Series X : DF n'a pas compté, mais c'est similaire à la PS5 selon eux.Xbox Series X : DF n'a pas compté, mais c'est similaire à la PS5 selon eux.Xbox Series S : 864p + upsampling 1080pDF trouve les même baisses de framerate sur les 3 plateformes, sans voir de différence de performances.MAJ : Open Surprise aussi fait des comparatifs, jvais devoir me lancer aussi...

Like

Who likes this ?

posted the 05/01/2023 at 05:24 PM by suzukube