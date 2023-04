J'ai (enfin) pu tester ce fameux (et excellent au passage) Star Wars Jedi Survivor en mode performance 60 fps sur Xbox Series X et...Bah, j'sais pas, j'aime pas le feeling. L'image s'en retrouve très dégradée, et on manque de la clarté du jeu en 4K... Pour un 60 fps qui m'est très dispensable dans ce jeu.Séquence en 4K 30 fps Qualité :Séquence en 1440p 60 fps Performance :Pour moi qui déguste ce jeu comme si c'était un film, la qualité d'image est un plus non négligeable ! Le résultat, c'est que je ne risque pas d'être gêné par les baisses de framerate (qui sont restés minimes sur ma session de jeu, enfin à déceler à l'oeil quand on est concentré à jouer).Vous jouez en quel mode, vous, par curiosité (sauf si vous êtes passé à côté du jeu en lisant les articles sur "l'optimisation" de celui-ci) ?