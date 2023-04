Hello ! Hier soir, les portes de Honkai Star Rail se sont ouverte ! L'occasion de découvrir le travail d'Hoyoverse, les créateurs de Genshin Impact, dans l'univers d'Honkai, et je fois avouer que c'est fort plaisant à jouer !Au programme, pas de prise de risque, avec une direction artistique générale des personnages assez proche de ce qu'on peut trouver dans Genshin Impact, mais avec un univers et un gameplay suffisamment éloigné pour éviter que ces deux jeu ne fasse doublon sur votre machine.Le jeu est disponible sur PC, Android et iOS, et sera bientôt également sur PS4 et PS5. Il est gratuit, et actuellement vous avez 20 tirages offert (carrément, j'me suis tapé 2 persos 4 étoiles c'est toujours ça de pris) !Voici également des codes valables pour le lancement du jeu :- HSRGRANDOPEN1- HSRGRANDOPEN2- HSRGRANDOPEN3Il faut les entrer ici (une fois que vous aurez sélectionné votre héro en jeu) : https://hsr.hoyoverse.com/gift