Bonjour à toutes et tous,Voilà, cela fait quelques années que je cherche à me remettre de manière légale dans le retrogaming en cherchant la meilleure solution actuelle et je souhaitais faire appel aux experts de Gamekyo sur ce sujet.J'en avais déjà parlé il y a quelques temps déjà.Quelques points:1) Je sais que la meilleure solution est une bonne TV cathodique avec les consoles originales et de bons câbles => Ce n'est pas une option pour moi, par manque de place (la salle de jeux est celle de mes enfants ^^)2) Ensuite, je sais très bien qu'avec 100 euros, je me fais un Raspberry avec 15 000 jeux dessus. => Je ne vois pas l’intérêt, car je ne jouerais jamais avec tout.Par ailleurs je souhaites jouer à ma propre collection de jeux Rétro (SNES, MD, Sat, PS1, PS2, DC, GB, GBA, NEC etc...)Du coup voilà, je sais qu'il existe quelques options mais je n'arrive pas trop à me décider.Enfin, imaginons que le budget ne soit pas un problème, dans la limite du raisonnable (j'appelle limite du raisonnable des consoles ou solutions relativement onéreuses, mais si quelqu'un me dit "fais une extension à ta maison et tu te fais une pièce gaming avec 2 ou 3 TV cathodiques etc..." => là ce n'est plus raisonnableBref voici les options que je vois actuellement:1) La polyméga et ses modules => Mon choix numéro 1 actuellement. L'émulation semble excellente, le suivi semble tout aussi bon par Playmaji, beaucoup de consoles compatibles avec ce facteur modulable qui appelle à des possibilités futures. Par ailleurs on peut aussi y insérer des patchs de traduction pour les jeux Japonais par exemple. Le prix est élevé mais si le matériel est de qualité, ce n'est pas un soucis.2) Les consoles Analogues. Elles semblent de haute qualité (FPGA même si techniquement cela reste de l'émulation, mais de haute qualité sauf erreur de ma part). le soucis c'est qu'il faut à chaque fois une console (Super NT pour SNES, Mega NT pour MD etc... et ces dernières sont hors production)3) La RetroN N5. Peu onéreuse, compatible avec pas mal de consoles mais je vois par ci, par là que la console fait cheap et que l'émulation n'est pas toujours top.Voilà un peu les solutions trouvées.je ne sais pas si vous avez d'autres idées, d'autres marques de consoles "modernes-rétro" et surtout quels sont vos avis?Merci tout le monde